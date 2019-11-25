Альварес заговорил о реванше с Мейвезером

Действующий чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес готов провести поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

В первом поединке звезд Флойд одолел Канело.

"Я всегда представлял себе реванш с Мейвезером. Для меня первый бой был больше не поражением, а неким уроком. Вот почему очень бы хотелось с ним встретиться, но не думаю, что мне представится такая возможность", — цитирует мексиканца Boxingnews24.