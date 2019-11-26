Диллашоу бросил вызов Мейвезеру

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал о желании встретиться с Флойдом Мейвезером и провести против него бой по правилам бокса. Диллашоу отстранен от боев в UFC до января 2021 года в связи с употреблением допинга.