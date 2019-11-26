Ковалев вызвал Альвареса на реванш и назначил дату 

Российский боксер Сергей Ковалев хочет вновь сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.
Напомним, бойцы сразились 2 ноября за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отечественный спортсмен уступил Альваресу в 11-м раунде.
Ковалев заявил, что хочет вновь сразиться с мексиканским боксером, но уже в мае 2020 года.
"Давайте смотреть правде в глаза, Канело не выиграл бы, если б у меня был полноценный отдых после прошлого боя с Энтони Ярдом.
Его команда все рассчитала, сделав мне коммерчески выгодное предложение в момент, когда я был выжат изнурительными тренировками и весогонкой.
Я не был готов к этому бою, но принял вызов, так как не умею включать заднюю. Мне не хватило бензина, я потерял самоконтроль.
Так что если Канело и правда считает, что выиграл у меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести, например в мае, 2020 года. А так — победа Канело", — написал Ковалев в Instagram.