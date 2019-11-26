Боксеры РФ не готовы ехать на ОИ-2020 под нейтральным флагом

Российские боксеры с большой долей вероятности откажутся от выступления на Олимпиаде в Токио в 2020 году под нейтральным флагом, если сборную РФ отстранят от участия в главном турнире последних четырёх лет. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв

Спортивный функционер уверяет, что «без флага идти, так лучше вообще не выступать». По словам Кремлёва, спортсмены едут на Олимпиаду, чтобы представлять Родину, а не просто «поучаствовать в турнире».

«Тут главная задача — забраться на пьедестал, чтоб гимн России звучал, для спортсмена это важно, а не медалька, опиленная золотом», — заявил генсек Федерации бокса РФ.

При этом Кремлев выразил надежду, что международные спортивные функционеры перед тем, как выносить резонансное решение, «возьмутся за голову».

«Как WADA может диктовать, кто будет участвовать, кто нет? Она исполнять должна работу свою. Поймали на допинге спортсмена или нет. Если поймали, надо исключать. А причём тут страна?» — недоумевает Кремлев.

На днях, как сообщал «Рамблер», комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию счел Россию виновной в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории в попытке скрыть факт прием допинга спортсменами. По этой причине комитет рекомендовал исполнительному комитету WADA наказать Россию лишением права на проведение международных спортивных соревнований, а российским спортсменами позволив в течение четырех лет участвовать в таковых лишь в нейтральном статусе. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря.