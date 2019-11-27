Стала известна дата второго боя Уайлдера и Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал дату второго поединка между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри . Об этом он сообщил ESPN.

Бой пройдет 22 февраля. Вероятнее всего, поединок состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, однако окончательное решение по поводу места проведения пока не принято. Арум подтвердил, что сделает заявление по этому поводу перед Рождеством, подчеркнув, что дата поединка уже не поменяется.

В ночь на 24 ноября Уайлдер защитил пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец нокаутировал кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса . Уайлдер в 41-й раз закончил поединок досрочно.

Последний раз Фьюри выходил в ринг в сентябре. Британцу противостоял швед Отто Валлин. Бой завершился победой Фьюри единогласным решением судей.

Уайлдер, как и Фьюри, ни разу не уступал в профессиональном ринге: у американца в активе 42 победы, у британца — 29. В первом поединке между боксерами, который прошел в декабре 2018-го, была зафиксирована ничья.