Спортсмен Кокляев рассказал о слезах своей супруги после нокаута

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев, проигравший в первом раунде техническим нокаутом бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко , рассказал о слезах своей супруги после выступления. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, объяснить жене первостепенность спортивной составляющей в данном мероприятии невозможно.

"Супруге не объяснить, что это спорт. Она льет слезы; мой нокаут значит то, что ее мужа побили. Но в голове сидело одно — я должен идти туда, где Саня. Тем более собрался полный зал, все хотели зрелища", — сказал Кокляев.

29 ноября Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Кокляев поделился мнением о дружбе с Емельяненко