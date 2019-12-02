Энтони Джошуа воспользовался советами Кличко

Энтони Джошуа воспользовался советами Владимира Кличко

В декабре в Саудовской Аравии британский супертяж Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) проведёт бой-реванш с мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО), которому уступил досрочно в июне в Нью-Йорке (США).

Джошуа внёс ряд изменений в процесс подготовки. Уверен, что это позволит отвоевать обратно титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO. По словам британца, в процессе подготовки он воспользовался советами экс-оппонента из Украины Владимира Кличко , которого побеждал в апреле 2017 года в Лондоне (Англия): «Я получил от него столько информации. Теперь я понял, почему он так долго был на вершине дивизиона. Он гораздо более дисциплинирован, если сравнивать со мной. И он намного более дипломатичен».

Судя по видео из тренировочного зала, Джошуа подойдёт к реваншу более подсушенным. По словам экс-чемпиона, это также благодаря подсказкам Кличко: «Он советовал мне и по диете, и по тренировкам. Сейчас ведь многие говорят, что я выгляжу иначе: подсушен, визуально легче. Думаю, это также по этой причине. Я многие его советы применил на практике».