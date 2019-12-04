Емельяненко обратился к россиянам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко обратился к болельщикам перед поединком с американцем Квинтоном Джексоном, поблагодарив за поддержку и попросив «молитв». Обращение бойца было опубликовано на YouTube-канале Сергея Лодыги.

Подготовку Емельяненко проходит в Старом Осколе, где с ним и встретились для съемок. Боец подписал для фанатов футболки и перчатки и записал краткое обращение, в котором поблагодарил их за поддержку.

«Сейчас очень серьезные нагрузки. Прошу ваших молитв. Буду стараться победить», — заявил он.

«Рамблер» писал, что ранее Федор Емельяненко проиграл бой в финале Гран-при Bellator. Он уступил американцу Райану Бейдеру.