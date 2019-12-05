Емельяненко объяснил смысл боя против Кокляева и дал ему совет

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил, для чего был организован его поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Интервью со спортсменов опубликовано на YouTube.

По словам Емельяненко, этот бой проводился не для того, чтобы разыграть представление, а чтобы он и Кокляев выяснили отношения в ринге. «Вышел человек и попытал свое счастье — побить меня», — заметил боец. Также спортсмен рассказал, что после поединка он встретился с пауэрлифтером и пожелал ему готовиться более ответственно и серьезно.

В ночь на субботу, 30 ноября, Емельяненко нокаутировал Кокляева. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA.

По итогам боя пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а боец — миллион. Сертификаты спортсменам вручил представитель Федерации бокса России после поединка.