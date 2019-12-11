Боксер решил ехать на Олимпиаду по указанию Путина

«Рамблер» писал, что ранее исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях из-за допингового скандала. Однако россиянам была оставлена возможность участвовать под нейтральным флагом. Сегодня российские боксеры заявили, что не планируют ехать на Олимпийские игры, так как отсутствие флага и гимна лишает их смысла.

«Если скажет президент, он сам спортсмен, что надо ехать, то надо забыть все это, политику. Надо ехать, тогда мы будем также [активно] тренироваться», — подчеркнул Алоян.

Он также посоветовал всем российским спортсменам продолжать готовиться к будущим международным соревнованиям, несмотря на отстранение.