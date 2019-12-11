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«Без флага не поедем»: боксеры отказываются от Олимпиады 

Газета.Ru 4 часа назад
«Без флага не поедем»: боксеры отказываются от ОИ
Фото: globallookpress.com
Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, ныне депутат Госдумы Николай Валуев положительно оценил отказ российских боксеров участвовать в летних Олимпийских играх — 2020. Бойкот Играм спортсмены объявили после решения исполкома WADA лишить Россию флага и гимна на соревнованиях.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев в беседе с «Газетой.Ru» призвал с уважением отнестись к решению отечественных боксеров отказаться от участия в летних Олимпийских играх, которые пройдут летом 2020 года. По его мнению, спортсмены имеют право распоряжаться своей карьерой самостоятельно.
««Можно только с уважением отнестись к мнению наших боксеров. Отказаться от Олимпиады ради своего флага — это очень серьезное решение. Для того, чтобы поехать на Игры, каждый из них прикладывает максимум усилий. Может быть, в их жизни эта Олимпиада станет последней. Насколько правильно отказываться от Игр? А что значит — правильно или нет? Каждый сам для себя решает, как поступать. С моей же стороны бойкот Олимпиады — это неправильно. Но это мое мнение. Я так говорил и перед Играми-2018 в Пхенчхане, и сейчас не собираюсь отказываться от своих слов.
Могу вспомнить эпизод в своей боксерской карьере. Однажды мне предложили гражданство другой страны, и это могло повлиять на увеличение моих профессиональных гонораров. Я от этого предложения отказался. Да, вероятно, я серьезно потерял в деньгах, но о своем решении нисколько не жалею», — сказал Валуев.
Протест боксеров был вызван решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не допустить отечественных спортсменов до участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Согласно вердикту ведомства, российские атлеты смогут выступить на соревнованиях исключительно по индивидуальным приглашениям и в нейтральном статусе. Иными словам — без своего национального флага и гимна страны. По мнению российских боксеров, данное наказание является чрезмерным, в связи с чем они отказались от участия в грядущей летней Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году в Токио.
Об этом сообщил президент Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев, объяснив данное решение спортсменов тем, что те «не видят смысла в участии в Играх» без национальной символики. При этом он подчеркнул, что на данный момент боксеры ожидают действий от руководств Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского допингового агентства (РУСАДА), которые планируют обратиться с апелляциями на вердикт исполкома WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS). В случае, если ни ОКР, ни РУСАДА не предпримет мер, то спортсмены намерены либо лично подать жалобу в суд, либо просто отказаться от поездки в Японию.
«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — цитирует Кремлева РИА «Новости».
О намерении отказаться от участии в Олимпиаде-2020 глава ФБР говорил еще 9 декабря, когда исполком WADA и огласил свой вердикт, согласно которому всему российскому спорту был дан тотальный бан на четыре года. В частности, России запрещено проводить крупные международные соревнования на своей территории, а отечественным спортсменам — представлять страну на Олимпиадах (летней 2020 года и зимней 2020-го) и чемпионатах мира. Тогда Кремлев только лишь подчеркнул намерение боксеров проигнорировать Игры в Токио именно ввиду отсутствия возможности выступить со своей национальной символикой.
«Решение WADA — глупое. Причем здесь страна? Наказание должны понести те, кто виноват. Сейчас нужно думать над дальнейшими шагами. С одной стороны, на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксеры пока не хотят ехать без флага и гимна. Будем разговаривать. Я еще ранее говорил, что главное — флаг и гимн. Хотя всем и так будет понятно, что это за спортсмены», — утверждал Кремлев.
Имен боксеров, отказавшихся от участия в Олимпиаде, он не назвал. И примечательно в данной ситуации, что, например, Михаил Алоян, олимпийский призер Лондона-2012 в весовой категории до 52 кг, выразил готовность отправиться в Токио даже в нейтральном статусе. Правда, боксер подчеркнул, что его решение зависит от наставления, которое даст президент России Владимир Путин.
«Если президент скажет ехать под нейтральным флагом, то надо забыть про весь скандал, про политику и отправиться на соревнования. Рекомендую всем россиянам продолжить готовиться к грядущим турнирам, несмотря на санкции WADA», — цитирует агентство ТАСС российского боксера, который из-за положительной допинг-пробы был также лишен серебряной награды Олимпиады-2016.
Интересно, что призыв игнорировать участие в Играх без своих флага и гимна исходит не только от некоторых спортсменов, но и от чиновников. Так, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой назвал вердикт WADA травлей российских атлетов, а также выразил мнение, что необходимо отказаться от выступлений на Олимпиаде и организовать «свои, альтернативные соревнования».
«Наказывать таким образом спортсменов и страну — это несправедливо. Мы не нашли достойного ответа на первый раунд травли спортсменов, когда согласились ехать в Пхенчхан под белым флагом, и нам предлагают еще пару раз съездить под белым флагом», — сказал Толстой в эфире «Первого канала».
Допинговая история в российском спорте началась в ноябре 2015 года после дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за чего отечественные легкоатлеты были не допущены до участия в Играх-2016, а на данный момент выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Тогда же было дискредитировано и РУСАДА, но в сентябре 2018 года российское ведомство было восстановлено большинством голосов членов исполкома WADA. Россия в ответ на реабилитацию была обязана предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории и допинг-пробам российских спортсменов.
В сентябре этого года экспертная группа WADA, проанализировав полученные данные, выявила манипуляции со стороны россиян: по данным международного агентства, неизвестные изменили и удалили часть информации, которая хранилась в базе лаборатории.
Так, экспертная группа WADA, сверив свою копию базы данных и показания России, сообщила о том, что более сотни российских спортсменов были уличены в нарушении антидопинговых правил. В списке нарушителей находятся 66 отечественных легкоатлетов, 41 тяжелоатлет, один борец, один гребец на каноэ, двое представителей тхэквондо и еще два биатлониста или биатлонистки.
Что касается нейтрального статуса, то Россия уже проходила этот этап на последних зимних Играх в Пхенчхане. Тогда из-за дисквалификации ОКР отечественные спортсмены выборочно были приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) в качестве нейтральных атлетов. На Олимпиаде-2018 россияне завоевали только две золотые награды: их принесли фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная команда.
Примечательно, что прецедент с отказом от участия в соревнованиях без национального флага и гимна также уже создан. Например, в Пхенчхан не поехала российская конькобежка Ольга Граф, несмотря на то что МОК выслал ей приглашение в Южную Корею. Причем свое решение спортсменка объясняла не только запретом на использование символики своей страны, но и отсутствием на Играх многих ведущих отечественных спортсменов.
«Мне непонятно, почему МОК не пригласил на Игры наших лидеров — Павла Кулижникова, Дениса Юскова и других конькобежцев и шорт-трекистов. Они «чистые» атлеты, это не вызывает у меня никаких сомнений. Поэтому ехать на эти Игры мне показалось неправильным. МОК ведет двойную игру — в организации явно не заинтересованы, чтобы российские спортсмены уехали из Кореи с медалями. При этом я не призываю других спортсменов поступать, как я. Каждый должен принять решение самостоятельно», — говорила Граф.
Последовал ее примеру и олимпийский чемпион Ванкувера-2010, трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков.
«Ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом и на тех условиях, которые поставил МОК, считаю унижением», — заявил он.
На обжалование решения исполкома WADA у России имеется 21 день. Отмечается, что российские спортивные чиновники намерены обратиться с жалобами в CAS.
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Комментарии 9 
Теги:
Бокс , Статьи , Михаил Алоян , Николай Валуев , Павел Кулижников , Петр Толстой , Алина Загитова , Денис Юсков , Владимир Путин , Никита Крюков , Ольга Граф , ФБР , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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