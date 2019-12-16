Емельяненко показал свой завтрак

А. Емельяненко показал, что ест на завтрак. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором рассказал, из чего обычно состоит его завтрак.

Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса.

Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.