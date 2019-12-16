Легенда бокса раскритиковал бой Емельяненко с Кокляевым

Легенда бокса Рой Джонс раскритиковал идею боя Емельяненко — Кокляев

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс жестко отреагировал на поединок с участием бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева.

Противостояние прошло 29 ноября в Москве. Емельяненко нокаутировал Кокляева в самом дебюте боксерской встречи.

"Меня точно не привлекает встреча боксера с пауэрлифтером — второй никогда ни с кем не дрался. Ты не сможешь выдержать удар, когда не знаешь, каково это — получать по лицу", — цитирует Джонса RT.

Стоит отметить, что для Михаила Кокляева та дуэль стала дебютом в боевых единоборствах.

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