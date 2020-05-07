Джигурда бросил вызов Емельяненко

Причиной вызова стало высказывание Емельяненко о том, что Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не стоит выходить на ринг, так как "уже песок сыпется".

"Это не хайп и не договоренность ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Умел давать оскорбительный комментарий в мой адрес — умей отвечать за свои слова", — заявил Джигурда в видеообращении в Instagram.

Шоумэн также напомнил о своем боксерском прошлом, когда он выиграл один из спортивных проектов на Первом канале.