Джигурда бросил вызов Емельяненко

Известный российский актер и шоумэн Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
Причиной вызова стало высказывание Емельяненко о том, что Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не стоит выходить на ринг, так как "уже песок сыпется".
"Это не хайп и не договоренность ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Умел давать оскорбительный комментарий в мой адрес — умей отвечать за свои слова", — заявил Джигурда в видеообращении в Instagram.
Шоумэн также напомнил о своем боксерском прошлом, когда он выиграл один из спортивных проектов на Первом канале.