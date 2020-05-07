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Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд намерен вернуться на ринг 

ТАСС и ещё 18 18 часов назад
Холифилд объявил о возвращении на ринг
Фото: Reuters
Бывший обладатель четырех чемпионских поясов и абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд объявил о намерении вернуться на ринг. Комментарий 57-летнего американца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.
Холифилд заявил, что хочет принять участие в выставочных поединках.
"Чемпион вернулся! Я хотел бы объявить, что возвращаюсь на ринг. Буду бороться за великое дело в выставочных боях", — сказал боксер.
Американец является единственным в истории супертяжеловесом, в активе которого есть чемпионские пояса всех четырех престижных версий — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). В его активе 57 боев, 44 победы (29 — нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся.
Ранее о возвращении на ринг объявил 53-летний Майк Тайсон. Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.
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Комментарии
Бокс , Эвандер Холифилд , Майк Тайсон , Газета.Ru
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