Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
1 мая

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
×
Зенит Зенит
Краснодар
Краснодар
×
Урал Урал
Сочи
Сочи
×
Спартак М Спартак М
2 мая

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
×
Ростов Ростов
Локомотив М
Локомотив М
×
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
×
Тамбов Тамбов
2 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Челси
Челси
×
Норвич Сити Норвич Сити
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Уотфорд Уотфорд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Борнмут Борнмут
3 мая

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
×
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА
ЦСКА
×
Рубин Рубин
3 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
×
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
×
Эйбар Эйбар
6 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
×
Сочи Сочи
Урал
Урал
×
Арсенал Арсенал
Зенит
Зенит
×
Оренбург Оренбург
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
×
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
×
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Сельта
Сельта
×
Атлетико М Атлетико М
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
×
Эспаньол Эспаньол
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Леванте
Леванте
×
Атлетик Б Атлетик Б
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар

Украинским боксёрам Усику и Ломаченко пообещали гражданство РФ 

News.ru и ещё 15 9 часов назад
Усику и Ломаченко пообещали гражданство России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Российское гражданство может быть предоставлено украинским боксёрам Александру Усику и Василию Ломаченко, если возникнет такая необходимость. Так генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев прокомментировал сообщение о включении данных спортсменов в базу украинского сайта «Миротворец».
Представитель федерации уточнил, что боксёров к числу «врагов Украины» отнёс не официальный Киев, а какие-то люди, которые «за доллары бегают и выполняют поручения».
Их обоих там любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю, — цитирует Кремлева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что российское гражданство позволит Усику и Ломаченко дальше радовать болельщиков всего мира.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Усик и Ломаченко провинились из-за съёмок в российском документальном фильме про общество и религию. При этом, как сказано на «Миротворце», их упрекают в отрицании российской агрессии и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора. Каждый из боксёров значится как «противник независимости украинского православия» от Русской православной церкви.
Видео дня. КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина
News.ru: последние новости
Никита Джигурда вызвал на боксёрский поединок Александра Емельяненко Никита Джигурда вызвал на боксёрский поединок Александра Емельяненко Валуев рассказал, почему полностью прекратил общаться с Кличко Валуев рассказал, почему полностью прекратил общаться с Кличко Владимир Соловьёв в соцсетях продемонстрировал свои боксёрские навыки Владимир Соловьёв в соцсетях продемонстрировал свои боксёрские навыки
Комментарии
Бокс , Василий Ломаченко , Умар Кремлев , Александр Усик , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жених внучки Ельцина спокойно летает»
«Жених внучки Ельцина спокойно летает»
Футболист предложил разрешить людям гулять по очереди
Футболист предложил разрешить людям гулять по очереди
Союз биатлонистов России погасил долги по зарплате
Союз биатлонистов России погасил долги по зарплате
Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости
Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Навка резко ответила на критику России
00:27
Навка резко ответила на критику России
Фигурное катание
«Манчестер Сити» могут перевести в четвертую по силе лигу
26:22
«Манчестер Сити» могут перевести в четвертую по силе лигу
Премьер-лига Футбол
Овечкин поддержал Галустяна и сбрил бороду
00:23
Овечкин поддержал Галустяна и сбрил бороду
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение