Усику и Ломаченко пообещали гражданство России

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Представитель федерации уточнил, что боксёров к числу «врагов Украины» отнёс не официальный Киев, а какие-то люди, которые «за доллары бегают и выполняют поручения».

Их обоих там любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю, — цитирует Кремлева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что российское гражданство позволит Усику и Ломаченко дальше радовать болельщиков всего мира.