Усика вызвали на бой без правил из-за слов о Крыме

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в первом тяжёлом весе Александра Усика

Я принимаю твой вызов на бой без правил, без любых правил. Не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам. От кого ты ждёшь благословения? От ФСБ? Ты комментируешь всё подряд: медицину, коронавирус, историю, богословие, — заявил Грицай в видеообращении на своей странице в Instagram.

Также борец заявил, что после боя Усик выучит урок, что бои без правил не допустимы для профессионального боксёра.