Украинский боксер оценил слова Усика про «Крым божий»

Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал слова абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика о территориальной принадлежности Крыма. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, Усик часто заигрывается и и прикрывается православием для того, чтобы скрывать истинные ответы.

"Скорее всего, они такие же верующие, как и мы все. А все остальное — это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеет никакого смысла.