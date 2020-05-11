Украинский боксер оценил слова Усика про «Крым божий»

Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал слова абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика о территориальной принадлежности Крыма. Об этом сообщает Metaratings.
По его словам, Усик часто заигрывается и и прикрывается православием для того, чтобы скрывать истинные ответы.
"Скорее всего, они такие же верующие, как и мы все. А все остальное — это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеет никакого смысла.
Ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?" — "Крым божий", это как минимум лицемерие", — сказал Редкач.
Ранее сообщалось, что украинское правительство запретило показывать поединки с участием российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексея Олейника