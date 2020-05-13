Валуева впечатлила физическая форма Тайсона

«В принципе в своё время выступал такой боксёр, по четыре раунда бои, кажется, прозвище Баттербин. Многих нокаутировал. У Железного Майка обязательно получится, тем более физическая форма впечатляет. С той разницей, что у Майка будет всё красивее», — написал Валуев в своём Instagram.

Недавно 53-летний Тайсон заявил о намерении вернуться в бокс. Он был абсолютным чемпионом мира с 1987 по 1990 год.

Ранее Тайсон рассказал о своём самочувствии после того, как заявил о намерении вернуться на ринг ради благотворительных поединков.