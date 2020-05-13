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Валуев остался под впечатлением от физической формы Тайсона 

RT на русском и ещё 28 6 часов назад
Валуева впечатлила физическая форма Тайсона
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев остался под впечатлением от физической формы экс абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.
«В принципе в своё время выступал такой боксёр, по четыре раунда бои, кажется, прозвище Баттербин. Многих нокаутировал. У Железного Майка обязательно получится, тем более физическая форма впечатляет. С той разницей, что у Майка будет всё красивее», — написал Валуев в своём Instagram.
Недавно 53-летний Тайсон заявил о намерении вернуться в бокс. Он был абсолютным чемпионом мира с 1987 по 1990 год.
Ранее Тайсон рассказал о своём самочувствии после того, как заявил о намерении вернуться на ринг ради благотворительных поединков.
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Бокс , Николай Валуев , Майк Тайсон , Госдума
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