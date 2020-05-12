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Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок 

Спорт РИА Новости и ещё 6 9 часов назад
Усик ответил на вызов украинского борца
Фото: РИА Новости
Украинский боксер Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу вольного стиля Богдану Грицаю, вызвавшему его на бой без правил, согласившись на проведение поединка по правилам бокса. Соответствующее видео Усик разместил в своем Instagram.
Грицай вызвал Усика на бой без правил после того, как боксер на своей странице в Instagram обнародовал шуточное видео о "диванных" экспертах. При этом борец, уроженец Западной Украины, пообещал преподать Усику "урок", заявив, что "не ему решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам".
"Друг мой, нет, ты никакой мне не друг, обычный гражданин. Хочешь бой? Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку… так что я выбираю оружие — ринг, бокс", — заявил Усик, отметив, что ему не нужны бои без правил, так как живет и боксирует он по правилам.
Боксер, комментируя вызовы на поединки, отметил, что желающих устроить с ним бой очень большое количество, однако он не может отвечать всем.
"Если вы хотите себя проявить, и вы увидели в моих роликах некий вызов, то я, как джентльмен, который исповедует правила — да, я исповедую правила, потому что я боксирую по правилам, и я живу по правилам, — то милости прошу в ринг", — сказал спортсмен.
Он добавил, что все желающие побоксировать с ним должны пройти медосвидетельствование, и пообещал тщательно отбирать оппонентов.
Говоря о проведении подобных поединков, Усик задался вопросом, какой в них смысл. "Что вы докажете мне, или что я докажу вам? Мне не надо никому из вас доказывать, если бы я соглашался на все поединки и дрался со всеми, то у меня бы уже руки стерлись по локти", — указал Усик, призвав каждого заниматься своим делом.
Ранее СМИ сообщили, что Усик и еще один украинский боксер, Василий Ломаченко, попали в базу данных сайта "Миротворец" за съемки в документальном фильме о православной вере. Их имена включили в раздел, где публикуются данные людей, которые якобы совершали антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.
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Комментарии 2
Бокс , Василий Ломаченко , Александр Усик
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