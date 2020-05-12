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Олимпийский чемпион по боксу Тищенко опроверг слухи о заражении коронавирусом 

RT на русском и ещё 14 7 часов назад
Олимпийский чемпион опроверг слухи о заражении COVID–19
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 91 килограмма Евгений Тищенко опроверг информацию о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.
«Эта информация — глупости… Я сдал анализы — тесты отрицательные», — цитирует Тищенко «Спорт-Экспресс».
По словам спортсмена, он сдал тест на коронавирус по той причине, что его жена находилась в больнице. В тот момент существовали подозрения, что супруга могла заразиться коронавирусом.
Однако впоследствии тесты самого Тищенко и его жены на коронавирус оказались отрицательными. Сам спортсмен заверил, что чувствует себя хорошо.
28-летний Тищенко является олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро, а также обладателем золотой и серебряной медали чемпионатов мира и двукратным победителем первенства Европы. В настоящее время он выступает на профессиональном ринге и имеет в своём послужном списке семь побед, пять из которых — нокаутом.
Ранее стало известно, где может пройти поединок между чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.
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Комментарии
Бокс , Энтони Джошуа , Евгений Тищенко
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