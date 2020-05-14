UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою 

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Тактаров — Тайсону: ты ещё не вернулся на мой уровень

«Милости прошу в ринг». Александр Усик ответил на вызов со стороны борца Богдана Грицая

Украинский боксёр Александр Усик может подраться с вызвавшим его через интернет борцом