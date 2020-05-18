Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме 

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал о том, как единственный раз подрался во время отбывания тюремного срока.

«Только один раз у меня была драка. Кто-то что-то сказал, я просто подошёл и ударил его», — приводит слова Тайсона TalkSport.

По словам экс-боксёра, на тот момент он долго находился взаперти и не имел возможности сходить в спортзал. После случившегося Тайсон был «расстроен и раздавлен».

Ранее комментатор UFC призвал не тестировать Тайсона и Холифилда на допинг.