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Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме 

RT на русском и ещё 12 5 часов назад
Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме
Фото: Reuters
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал о том, как единственный раз подрался во время отбывания тюремного срока.
«Только один раз у меня была драка. Кто-то что-то сказал, я просто подошёл и ударил его», — приводит слова Тайсона TalkSport.
По словам экс-боксёра, на тот момент он долго находился взаперти и не имел возможности сходить в спортзал. После случившегося Тайсон был «расстроен и раздавлен».
Ранее комментатор UFC призвал не тестировать Тайсона и Холифилда на допинг.
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