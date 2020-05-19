Знаменитого спортсмена унесло волной в океан

Американского рестлера Шеда Гарпарда унесло волной в океан, пишет TMZ

17 мая спортсмен отдыхал на пляже в Лос-Анджелесе с женой и 10-летним сыном. Гаспард с ребенком находились в воде, когда началось отбойное течение и унесло их на глубину.

Спасатели обнаружили спортсмена, однако он попросил их сначала спасти его сына. Ребенка вытащили на берег, а Гаспарда накрыла большая волна, после этого его не видели.

На поиски бывшего спортсмена были направлены водолазы, вертолет и лодки. Представители береговой охраны заявляют, что надежды на спасение Гаспарда почти не осталось.