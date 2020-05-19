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Известного спортсмена унесло волной в океан 

Вероника Полынина 2 часа назад
Знаменитого спортсмена унесло волной в океан
Фото: globallookpress.com
Американского рестлера Шеда Гарпарда унесло волной в океан, пишет TMZ.
17 мая спортсмен отдыхал на пляже в Лос-Анджелесе с женой и 10-летним сыном. Гаспард с ребенком находились в воде, когда началось отбойное течение и унесло их на глубину.
Спасатели обнаружили спортсмена, однако он попросил их сначала спасти его сына. Ребенка вытащили на берег, а Гаспарда накрыла большая волна, после этого его не видели.
На поиски бывшего спортсмена были направлены водолазы, вертолет и лодки. Представители береговой охраны заявляют, что надежды на спасение Гаспарда почти не осталось.
Как сообщал «Рамблер», в феврале в Австралии погиб основатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов. 47-летний музыкант и его супруга стояли на скалах на берегу, когда их накрыло гигантской волной. Жена Иванова смогла выплыть, а музыкант разбился о скалы.
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Бокс , MMA , Андрей Иванов
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