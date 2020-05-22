Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Леганес Леганес
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эспаньол
Эспаньол
×
Сельта Сельта

Бывший чемпион UFC бросил вызов Тайсону 

Lenta.ru и ещё 7 8 часов назад
Бывший чемпион UFC бросил вызов Тайсону
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион UFC Тито Ортис бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Майку Тайсону. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-аккаунте.
«Легенда против легенды. Когда мы это сделаем?» — написал Ортис, выложив коллаж из двух фото.
На одном изображен Тайсон, на другом — сам Ортис.
Бывший боец не уточнил, по правилам какого спорта хотел бы встретиться.
Ортис владел титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе с 2000 по 2003 год. Сейчас он продолжает драться по правилам смешанных единоборств. В декабре 2019 года американец задушил мексиканца Альберто Ель Патрона на Combate Americas 51.
Ранее Тайсон отреагировал на предложение провести бой с соотечественником Эвандером Холифилдом.
«Было бы потрясающе провести благотворительный поединок. Только представьте нас вместе на ринге», — заявил американец.
Видео дня. Соревнования по легкой атлетике проводят в онлайн-режиме
Последние новости
В коронавирусе увидели отрезвляющий душ для человечества В коронавирусе увидели отрезвляющий душ для человечества Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
Бокс , Эвандер Холифилд , Тито Ортис , Майк Тайсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Шунина родилась дочь
У Шунина родилась дочь
Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме
Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме
«Конфликт продолжается и там уже все жестковато»
«Конфликт продолжается и там уже все жестковато»
Тарасов отправился в Казань к «Рубину» без жены и детей
Тарасов отправился в Казань к «Рубину» без жены и детей
Миненков прокомментировал конфликт Тарасовой и Родниной
Миненков прокомментировал конфликт Тарасовой и Родниной
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
01:21
Отца Хабиба подключили к аппарату ИВЛ
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение