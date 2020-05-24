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Кличко вспомнил конфликт с «дедом» в советской армии 

Lenta.ru и ещё 5 13 часов назад
Кличко вспомнил конфликт с «дедом» в советской армии
Фото: РИА Новости
Бывший боксер-тяжеловес и мэр Киева Виталий Кличко вспомнил о службе в советской армии, где столкнулся с проявлением дедовщины. Об этом он рассказал в интервью Mixsport.pro.
48-летний Кличко рассказал, что в начале службы один из «дедов» пытался заставить будущего чемпиона мира носить воду.
«Габаритами он был раза в два меньше меня. Я ему сказал, что выполнять буду только приказы старших по званию. А не от таких же рядовых», — вспомнил Кличко.
Драку предупредил дежурный, который разнял солдат.
«Ночью думал, что "деды" попробуют разобраться со строптивым салагой, но уже на следующий день напряжение пропало», — рассказывает Кличко.
Утром всему составу на построении объявили, что боксер — чемпион Украины.
Кличко последний раз выходил на ринг осенью 2012 года в Москве. Тогда он нокаутировал немца Мануэля Чарра и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Бокс , Виталий Кличко , Мануэль Чарр
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