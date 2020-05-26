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Фьюри анонсировал бой с Тайсоном 

Lenta.ru и ещё 18 6 часов назад
Фьюри анонсировал бой с Тайсоном
Фото: Reuters
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри анонсировал бой с американцем Майком Тайсоном. Об этом сообщает The Sun.
По словам спортсмена, ему позвонили с предложением выйти на ринг против 53-летнего боксера и он сразу согласился. Фьюри не уточнил, с кем конкретно он общался.
22 февраля Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Их третий бой пройдет летом 2020 года.
В активе 31-летнего Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом. Спортсмен ни разу не проигрывал, еще один бой он завершил вничью.
25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. После этого появлялась информация о возможных поединках американца с соотечественником Шэнноном Бриггсом и британцем Эвандером Холифилдом.
Тайсон не выходил на ринг с 2005 года.
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Комментарии
Бокс , Эвандер Холифилд , Тайсон Фьюри , Майк Тайсон
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