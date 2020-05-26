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Холифилд признался, что хотел укусить Тайсона в ответ 

RT на русском 11 часов назад
Холифилд признался, что хотел укусить Тайсона в ответ
Фото: Reuters
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Эвандер Холифилд рассказал, что когда Майк Тайсон укусил его за ухо во время боя, у него возникло жаление сделать подобное в ответ.
«Он укусил меня за ухо — никто и представить себе не мог такого. Невозможно ожидать, что тебя укусят за ухо. Помню, как я злился. Мне захотелось укусить его в ответ. Но один из членов моей команды предупреждал, что Тайсон попытается что-то сделать, и напомнил, что нужно сохранять спокойствие. Я отказался от этих мыслей, а он снова меня укусил! Когда бой остановили и всё успокоилось, я понял, что поступил правильно. Считаю, тогда это спасло бокс», — приводит слова Холифилда Daily Mail.
Поединок, по ходу которого Тайсон укусил Холифилда прошёл в 1997 году. Это была вторая встреча боксёров на ринге, и в обеих победил Холифилд.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко помогает Холифилду готовиться к возвращению на ринг.
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Комментарии
Бокс , Эвандер Холифилд , Владимир Кличко , Майк Тайсон
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