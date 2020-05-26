Тайсон готовится к возвращению

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон может заработать за следующий поединок $20 млн По сообщениям западной прессы, именно такую сумму предлагают прославленному спортсмену за супербой «на кулаках» с ветераном ММА Вандерлеем Силвой.

Денежные предложения продолжают сыпаться на Майка Тайсона, как удары легендарного боксера на оппонентов.

Не так давно Железный Майк объявил о возвращении на ринг ради благотворительных поединков. Спортсмен признался, что не переставал поддерживать форму, в доказательство чего выложил в интернет видео работы на лапах. Непревзойденная мощь бывшего чемпиона мира настолько потрясла спортивное сообщество, что стало понятно: к словам американца стоит отнестись серьезно.

А накануне стало известно, что промоушен Bare Knuckle Fighting Championship готовится сделать американцу умопомрачительное предложение. Как проинформировал MMA Fighting, Тайсону могут заплатить $20 млн за участие в поединке под эгидой набирающей популярность организации. В BKFC спортсмены могут бить только руками, что, естественно, сыграет на руку Железному Майку. Вот только бои проводятся без перчаток, и травмы, полученные за 10-15 минут поединка, могут тяжелейшим образом отразиться на 53-летнем американце.

А сразу после новостей об отличном предложении Тайсону слово взял ветеран смешанных единоборств Вандерлей Силва. Экс-чемпион PRIDE и бывший боец UFC Bellator сообщил, что в BKFC за поединок с экс-чемпионом мира по боксу ему предложили в два раза меньшую сумму.

«Они предложили мне $10 млн плюс процент с продаж платных трансляций, и я сразу же согласился. Надеюсь, что президент BKFC Фельдман сможет это осуществить», — цитирует Вандерлея Силву Sherdog.

Сам же Тайсон пока не спешит с решением. Слишком много интересных вариантов маячит на горизонте: чего стоит только завершение эпохальной трилогии с Эвандером Холифилдом . Это противостояние по сей день называется экспертами одним из величайших в истории спорта. В 1996 году Холифилд одолел Майка техническим нокаутом, а годом позже Тайсон в реванше откусил у соперника часть уха и схлопотал дисквалификацию.

«Да, у нас много кандидатов. Мы сидим на телефонах, ведем переговоры с разными людьми. Вы не поверите, какие это имена, когда они станут известны! — сказал Тайсон на шоу Young Money Radio. — Уже на этой неделе мы подпишем контракт! И деньги, что мы получим, достанутся другим людям. Я не собираюсь зарабатывать на этом — возможно, компания, моя жена, потому что она мой бизнес-партнер, заработают какие-то деньги. Однако моя доля пойдет на благотворительность. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо в своей жизни. Бог был милостив ко мне, и я со всем справлюсь. Я выгляжу хорошо, вешу 104 кг! Я просто готовлюсь помочь людям, которым повезло меньше, чем мне: соберу деньги и помогу бездомным, и мы собираемся помочь нашим зависимым братьям. Потому что я был бездомным и я был зависимым, поэтому я понимаю эти трудности. Немногим удается выжить в таких условиях».

К слову, была заинтересованность в афише с Железным Майком и в России. На роль оппонента легендарного спортсмена даже рассматривался Александр Емельяненко , который после победы над Михаилом Кокляевым продолжал грезить о других поединках на ринге.

Заманчивую идею схватки живой легенды со звездой сегодняшнего дня подхватил российский промоутер Владимир Хрюнов . Он сделал громкое заявление у себя в Instagram-аккаунте, предложив Тайсону поучаствовать в турнире организации World Total Kombat Federation (WTKF) в Белоруссии. По словам промоутера, оппонентом иконы бокса мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств — Емельяненко-младший или Сергей Харитонов

«Майк Тайсон против Сергея Харитонова? Или Александра Емельяненко? Как вам, будете смотреть? Я предложил Железному Майку, который находится сейчас в невероятной форме, бой по правилам бокса в Белоруссии в рамках турнира WTKF. И он не против. Осталось лишь договориться с нашими бойцами», — написал Хрюнов в соцсети.

На профессиональном ринге Майк Тайсон провел 56 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и шесть раз проиграл. В активе представителя США титулы абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории (1987—1990), чемпиона мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). Помимо этого, до появления на боксерском олимпе Флойда Мейвейзера Тайсон долгое время оставался самым высокооплачиваемым боксером мира.