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Фьюри признался, что получал предложение выйти в ринг с Тайсоном 

RT на русском 11 часов назад
Фьюри предложили выйти в ринг с Тайсоном
Фото: Reuters
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри рассказал, что ему предлагали провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира, 53-летним Майком Тайсоном.
Мне позвонили и сказали: «Не хотели бы вы провести показательный бой с Майком Тайсоном?» Я ответил: «Да, чёрт побери». Но, думаю, ничего из этого не получится», — цитирует Фьюри BT Sport.
Также действующий обладатель титула WBC поделился мнением насчёт поединка двух бывших абсолютных чемпионов: 53-летнего Тайсона и 57-летнего Эвандера Холифилда.
«Они оба в возрасте сейчас, немного староваты. Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы рассуждать о том, кто и на что способен. Если они оба будут допущены врачами до боя, то пусть делают то, что должны делать. Это их жизнь, а не моя», — добавил британец.
Ранее экс-чемпион мира по боксу Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона.
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Бокс , Эвандер Холифилд , Тайсон Фьюри , Майк Тайсон
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