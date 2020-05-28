«Свали с поста, пока живой»: Валуев ответил на оскорбления 

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Пользователь по имени Павел в комментарии призвал Валуева «не лезть против оппозиции», чтобы это ему не «вышло боком».

«Свали с поста, пока живой», — заявил Павел.

Депутат ответил, что ему не стоит угрожать, а оппозиция должна быть здоровой.

Валуев — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и депутат Государственной думы VI и VII созывов.