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«Свали с поста, пока живой»: Валуев ответил на оскорбления 

Вероника Полынина и ещё 6 8 часов назад
«Свали с поста, пока живой»: Валуев ответил на оскорбления
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Николай Валуев ответил на призыв «свалить с поста, пока живой», высказанный в ходе веб-конференции экс-спортсмена.
Пользователь по имени Павел в комментарии призвал Валуева «не лезть против оппозиции», чтобы это ему не «вышло боком».
«Свали с поста, пока живой», — заявил Павел.
Депутат ответил, что ему не стоит угрожать, а оппозиция должна быть здоровой.
Валуев — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и депутат Государственной думы VI и VII созывов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Владимир Познер заявил, что его не устраивает, что «условный Валуев» является членом российского парламента. По мнению журналиста, спортсмены не обладают необходимой компетенцией. В ответ Валуев заявил, что давно привык к подобным выпадам и не собирается оправдываться.
Видео дня. Новая столица регби появится в Подмосковье
Бокс , Николай Валуев , Владимир Познер , Госдума
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