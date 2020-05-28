Американский боксер Майк Тайсон устроил потасовку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling. Отрывок с дракой опубликован в Twitter-аккаунте B/R Wrestling.

Сначала Тайсон и экс-чемпион World Wrestling Entertainment (WWE) Крис Джерико обменялись любезностями.

«Заткнись, Тайсон, когда я говорю с тобой. Ты меня понял?» — сказал Джерико.

Тайсон ответил оскорблениями, Джерико потребовал извинений, после чего боксер разорвал на себе футболку и бросился на соперника. Их потасовка переросла в массовую драку с участием других рестлеров. В итоге Тайсона увели с ринга пятеро человек.