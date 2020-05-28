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Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Тайсон в разорванной футболке устроил массовую драку 

Мария Иванова и ещё 11 4 часа назад
Американский боксер Майк Тайсон устроил потасовку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling. Отрывок с дракой опубликован в Twitter-аккаунте B/R Wrestling.
Сначала Тайсон и экс-чемпион World Wrestling Entertainment (WWE) Крис Джерико обменялись любезностями.
«Заткнись, Тайсон, когда я говорю с тобой. Ты меня понял?» — сказал Джерико.
Тайсон ответил оскорблениями, Джерико потребовал извинений, после чего боксер разорвал на себе футболку и бросился на соперника. Их потасовка переросла в массовую драку с участием других рестлеров. В итоге Тайсона увели с ринга пятеро человек.
Как сообщал «Рамблер», один из самых известных инцидентов с участием Тайсона произошел на матче чемпионата WBA в супертяжелом весе, который проходил в 1997 году в Лас-Вегасе. Боксер был дисквалифицирован после того, как откусил у соперника Эвандера Холифилда часть ушной раковины.
Бокс , Видео , Эвандер Холифилд , Крис Джерико , Майк Тайсон
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