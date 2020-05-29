Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Боруссия М
Боруссия М
1 3
Байер Байер
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
2 1
Шальке-04 Шальке-04
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Боруссия М Боруссия М

СМИ: бой между боксерами Поветкиным и Уайтом пройдет в августе 

ТАСС и ещё 5 25 минут назад
Названы сроки проведения боя между Поветкиным и Уайтом
Фото: ТАСС
Поединок между россиянином Александром Поветкиным и британским боксером Диллианом Уайтом состоится 8 или 15 августа. Об этом сообщает портал Boxing Scene.
Изначально поединок был запланирован на 2 мая в Манчестере, но позднее организаторы отложили бой из-за пандемии коронавируса. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Сообщается, что поединок в августе будет организован в Великобритании и пройдет без зрителей на трибунах.
Предыдущий бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.
Видео дня. Теннис вернулся с новыми правилами игры
ТАСС: последние новости
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон может провести бой против Фьюри Бывший чемпион мира по боксу Тайсон может провести бой против Фьюри Федерация бокса 15 июня проведет в Москве турнир без зрителей Федерация бокса 15 июня проведет в Москве турнир без зрителей Поединок призера Европейских игр Агрбы возглавит боксерский турнир в Москве Поединок призера Европейских игр Агрбы возглавит боксерский турнир в Москве
Комментарии
Бокс , Майкл Хантер , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мендоса переизбран на пост президента WBA
Мендоса переизбран на пост президента WBA
Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией»
Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией»
Вратарь «ПСЖ» попал в ДТП
Вратарь «ПСЖ» попал в ДТП
«Несколько знакомых умерло из-за коронавируса»
«Несколько знакомых умерло из-за коронавируса»
«Я человека зарезал»
«Я человека зарезал»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение