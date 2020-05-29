Названы сроки проведения боя между Поветкиным и Уайтом

Поединок между россиянином Александром Поветкиным и британским боксером Диллианом Уайтом состоится 8 или 15 августа. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Изначально поединок был запланирован на 2 мая в Манчестере, но позднее организаторы отложили бой из-за пандемии коронавируса. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Сообщается, что поединок в августе будет организован в Великобритании и пройдет без зрителей на трибунах.

Предыдущий бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.