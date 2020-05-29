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Валуев ответил на предложение главного редактора гей-журнала 

SPORT24.ru и ещё 2 3 часа назад
Валуев ответил на предложение главредактора гей-журнала
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на предложение, поступившее ему от главного редактора гей-журнала в интернет-конференции, в рамках которой он отвечает на вопросы.
«Здравствуйте, Николай! Не надеюсь, что ответите, но все же. Меня зовут Артем. Я являюсь главным редактором гей-журнала. Не могли бы вы дать интервью? Хотим с вами поближе познакомиться», — написал Валуеву один из посетителей его конференции.
Экс-боксер остался не в восторге от поступившего предложения.
«Не надо со мной поближе знакомиться. Исчерпывающую информацию обо мне вы найдете в википедии. Вот, например, выписка из раздела семья: «Жена Галина Борисовна Валуева (в дев. Димитрова, род. 26 июля 1977), сын Григорий Валуев (род. 26 февраля 2002), дочь Ирина (род. 2 марта 2007 года), сын Сергей Валуев (род. 30 июля 2012 года)».
Скриншот из интернет-конференции
Накануне сообщалось, что Валуев ответил на угрозу в свой адрес.
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Комментарии
Бокс , Николай Валуев , Госдума
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