Валуев ответил на предложение главредактора гей-журнала

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на предложение, поступившее ему от главного редактора гей-журнала в интернет-конференции, в рамках которой он отвечает на вопросы.

«Здравствуйте, Николай! Не надеюсь, что ответите, но все же. Меня зовут Артем. Я являюсь главным редактором гей-журнала. Не могли бы вы дать интервью? Хотим с вами поближе познакомиться», — написал Валуеву один из посетителей его конференции.

Экс-боксер остался не в восторге от поступившего предложения.

«Не надо со мной поближе знакомиться. Исчерпывающую информацию обо мне вы найдете в википедии. Вот, например, выписка из раздела семья: «Жена Галина Борисовна Валуева (в дев. Димитрова, род. 26 июля 1977), сын Григорий Валуев (род. 26 февраля 2002), дочь Ирина (род. 2 марта 2007 года), сын Сергей Валуев (род. 30 июля 2012 года)».

Скриншот из интернет-конференции

Накануне сообщалось, что Валуев ответил на угрозу в свой адрес.