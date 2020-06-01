«Боги войны разбудили меня» 

Майк Тайсон стал все чаще мелькать на главных страницах таблоидов и вполне авторитетных изданий. Известный своим эпатажем и фанатичным отношением к марихуане легендарный боксер долгое время жил тихо и как будто избегал публичности, но теперь изо всех сил привлекает к себе внимание. Он раздает интервью, сознается в совершенно безумных поступках и даже устраивает массовые драки в студии популярного телешоу. В общем, не дает скучать своим фанатам. «Лента.ру» проследила за последними выходками Тайсона.

Предупреждение: В России марихуана признана опасным наркотиком, ее употребление и распространение запрещено законодательством. Данный материал не пропагандирует продажу и распространение наркотических веществ. «Лента.ру» призывает избегать употребления наркотиков.

28 мая Тайсон появился на рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite. Он вышел к публике в компании бывших чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо , Витора Белфорта и Рашада Эванса . Звезда рестлинга и экс-чемпион World Wrestling Entertainment (WWE) Крис Джерико ждал их на ринге. Точнее, ждал он только бывшего боксера, чтобы поскандалить из-за случая десятилетней давности, когда Майк, также во время шоу, отправил его в нокаут — конечно, не по-настоящему.

Тайсон стоит в метре от Джерико и высокомерно поглядывает на него.

— Я скажу тебе одну вещь, Майк: заткни свой поганый рот, когда я говорю с тобой. Понял меня? Я мечтал об этом моменте десять лет. Ты развернул меня, ты смотрел мне в глаза, ты видел, что я тебе доверяю, но нокаутировал меня.

— Да это потому, что ты дерьмо, ты заслужил это!

— Я даю тебе лишь один шанс, единственный шанс извиниться передо мной за то, что ты меня нокаутировал. Заткнулись все!

Тайсон с криком рвет на груди футболку и демонстрирует ничуть не смущенному рестлеру крепкие мускулы.

— Извинись передо мной прямо сейчас! Да, ты выглядишь потрясающе, но извинись за то, что ты отправил меня в нокаут!

Тайсон в ответ бросается на Джерико с кулаками. Их удается оттащить друг от друга, но драка перерастает в массовую потасовку. Рестлеры, судьи, бодигарды — все смешались в бессмысленном, но, нельзя не признать, фееричном мордобое.

Эффектно, Майк. Впрочем, иначе американец действовать не привык.

«Я стрелял. И в меня стреляли»

Чего стоит только его проект по созданию наркотического рая на одном из ранчо в Калифорнии! Вот уже несколько лет в прессе обсуждается возведение курорта на ферме Тайсона, где выращивают каннабис. Шикарные отели, магазины, амфитеатр, самая длинная в мире ленивая река — вместе с партнером Робертом Хикманом бывший боксер задумал грандиозную стройку, да с такой целью, что нарочно не придумаешь. Как продвигается дело (кроме того, что открытие запланировано на 2022 год), Майк не афиширует, что очень странно: с недавнего времени американец стал весьма разговорчивым.

Только за последний год Тайсон, и без того заслуживший репутацию плохого парня, сделал несколько серьезных, отнюдь не лестных для себя заявлений. Еще больше фрагментов его темного прошлого стали достоянием общественности, хотя необходимости публично рыться в воспоминаниях у американца, кажется, никогда не было. И он продолжает рассказывать безумные истории, на фоне которых даже случай с тюремным сроком за изнасилование, совершенное им в 1992-м, кажется малозначимым фактом его биографии.

Так, в апреле 2019-го Тайсон поведал изданию Metro о бандитской юности. Впрочем, о том, что до бокса жизнь его была непростой, американец рассказывал и раньше — обычно в качестве оправдания своей наркозависимости. Майк много раз упоминал, что впервые попробовал марихуану в детстве, а потом уже не мог остановиться. Теперь же Тайсон признался, что, пока не попал в спорт, состоял в преступных группировках.

«Казалось, что в жизни нет места надежде. Я был таким же, как эти ребята из банд. Сам вступил в группировку, стрелял из оружия. И в меня стреляли», — замечал он.

Звучит жутковато, хотя само заявление в сравнении с последующими — вполне безобидное.

В августе того же года бывший боксер в беседе с RMS Sport развернуто заговорил о том, как обманывал допинг-контроль. Вообще, историей про искусственный пенис, наполненный чужой мочой, Тайсон поделился еще в 2014-м. Тогда он опубликовал книгу «Бесспорная правда», в которой объяснял необходимость таких мер попыткой скрыть употребление наркотиков. В то время, по словам боксера, он употреблял кокаин перед каждым боем. На этот же раз Майк раскрыл детали: использовал мочу жены, а после того как она забеременела и анализ мог это показать, стал сдавать допинг-офицерам анализы детей.

Железный Майк понимает: его титулам и рекордам вряд ли что-то грозит. Американец в этом смысле неприкасаем — в чем бы он ни признался. Так что этот рассказ не только вызвал широкий общественный резонанс, но и знатно подогрел интерес к его фигуре. Этого-то Тайсон, кажется, и добивается.

«Чувствую себя какой-то сучкой»

В марте 2020-го Майк выступил с эмоциональной речью и расплакался во время интервью с бывшим боксером Рэем Леонардом. Фанаты вновь поразились его откровениями. Американец сравнил себя времен выступлений и себя сейчас — и заявил, что стал другим человеком. Он вспомнил, что «выходил на ринг убивать», и признался, что опасается прежнего себя.

«Я пуст. Я никто. Я осваиваю искусство скромности. Я не тот, кем был когда-то. Я скучаю по прежнему Майку, чувствую себя какой-то сучкой. Если он вернется, он принесет с собой ад», — заключил Тайсон.

Спустя пару недель Майк вновь явился болельщикам, теперь — не просто с пространными сентиментальными рассуждениями, а с историей, у которой вполне четкий сценарий. Тайсон рассказал The Mirror, что в десятилетнем возрасте нокаутировал мусорщика. Тот выбросил мертвого голубя Джулиуса, который был домашним питомцем мальчика. Американец вспомнил, что ненадолго оставил клетку с голубем на веранде, а когда вернулся, заметил, что над птицей поиздевались и отправили в урну.

«Парень оторвал голову моему голубю. Голубь был первым, кого я полюбил в жизни», — объяснял бывший боксер.

Рабочий, по словам Тайсона, сполна отплатил за свою жестокость, хоть и трудно поверить, что ребенок мог так уж сильно покалечить взрослого.

К животным Тайсон не охладел и когда вырос — о его любви к большим кошкам уже ходят легенды. Так, американец завел трех бенгальских тигров. Идея приобрести питомцев и содержать их дома пришла Майку в 1992 году, когда он отбывал наказание за изнасилование. Тигров он взял к себе совсем маленькими, и поначалу они очень радовали. Только позже боксер понял, что звери так и остались дикими, и испугался, что они начнут убивать. Тогда Тайсон нанял дрессировщиков, платил им 2500 долларов в неделю, но те быстро отказались от работы. Спортсмен объяснял это тем, что его любимица Кения «иногда покусывала их».

И ведь с тиграми боксера связана и по-настоящему кровавая история: в 2019-м они напали на девушку и оторвали ей руку. Когда спустя год Тайсона попросили прояснить ситуацию, он заявил: незнакомка перелезла через забор и начала играть с животными, так что виновна в произошедшем сама. Майк добавил, что на него подали в суд, но иск удовлетворен не был. Правда, компенсацию Тайсон все-таки выплатил.

«Когда я увидел, что стало стало с рукой девушки, то дал ей 250 тысяч долларов», — поделился американец.

А в апреле 2020-го бывший тренер Майка Джефф Фенек припомнил ему, как остался в запертой клетке с тигром один на один. Тайсон пригласил Фенека к себе домой и во время прогулки по участку в шутку толкнул его в вольер. «В мире не так много вещей, которые наводят на меня страх. Но тогда мне пришлось поменять трусы после выхода из клетки», — признавался специалист. Тайсон этот инцидент не комментировал.

«Мой дьявол победил»

Зато бывший спортсмен рассказал The Sun, что в 1986 году предлагал смотрителю зоопарка десять тысяч долларов за возможность сразиться с гориллой. Остановившись у клетки с приматами, американец увидел, как один из самцов издевается над остальной группой, и захотел ответить.

«Он был таким могущественным, но глаза его были полны страха», — отмечал Тайсон. Однако схватки не случилось — запретил сопровождавший Майка сотрудник.

А одно из последних одиозных признаний Тайсон совершил в конце апреля этого года. Он вспомнил об избиении проституток в 2009 году. Спортсмен рассказал, что находился в гостинице в компании семи девушек, употреблял алкоголь и наркотики. В какой-то момент боксер запаниковал и решил, что девушки хотят его ограбить.

«Я параноик — подумал, что эти женщины пытаются подставить меня. И я начал их избивать. У меня была цель, я не хотел отдавать им больше свою душу», — не вполне понятно отозвался американец на этот инцидент.

«Мой дьявол победил. Я выгнал всех этих женщин. После этого я три года не употреблял кокаин. Три года чистоты», — заверил он.

Сколько же еще странных историй заготовлено у Тайсона? Хроника, судя по всему, будет пополняться. Зачем ему это? Ходят слухи, и американец их (в шутку или всерьез) подтверждает, что близится его возвращение на ринг. Для него нашлось уже с полдюжины потенциальных соперников: от Эвандера Холифилда до Шэннона Бриггса. Говорят, что Майк может принять участие в благотворительных боях, а сам он, публикуя эффектные видео с тренировок, охотно подтверждает: «Чувствую сейчас, что я неудержим. Боги войны разбудили меня. Они зажгли огонь в моем эго, и я снова хочу отправиться на войну».

Официально ни один поединок с участием Тайсона пока не анонсирован. Так что по-прежнему неясно: действительно ли Майк готовит публику к камбэку или просто затосковал по всеобщему вниманию.