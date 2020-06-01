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Британский боксер испугался за жизнь решившего вернуться на ринг Тайсона 

Lenta.ru 9 часов назад
Британский боксер испугался за жизнь Тайсона
Фото: globallookpress.com
Британский боксер Диллиан Уайт поделился опасениями за жизнь и здоровье коллеги из США Майка Тайсона, решившего вернуться на ринг в 53-летнем возрасте. Об этом сообщает TalkSport.
Спортсмен посчитал желание американца глупым и допустил, что тот может получить в бою тяжелые травмы или даже умереть.
«Ты — живая легенда. Оставайся ей и оставь в покое мечты о возвращении на ринг. В нашем виде спорта уже было достаточно темных пятен и грязи», — заявил Уайт.
28 мая Тайсон устроил драку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite. Американец порвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико после взаимных оскорблений и дуэли взглядов.
25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Американец не выходил на ринг с 2005 года.
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Бокс , Крис Джерико , Диллиан Уайт , Майк Тайсон
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