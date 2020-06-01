Британский боксер испугался за жизнь Тайсона

Британский боксер Диллиан Уайт поделился опасениями за жизнь и здоровье коллеги из США Майка Тайсона , решившего вернуться на ринг в 53-летнем возрасте. Об этом сообщает TalkSport.

Спортсмен посчитал желание американца глупым и допустил, что тот может получить в бою тяжелые травмы или даже умереть.

«Ты — живая легенда. Оставайся ей и оставь в покое мечты о возвращении на ринг. В нашем виде спорта уже было достаточно темных пятен и грязи», — заявил Уайт.

28 мая Тайсон устроил драку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite. Американец порвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико после взаимных оскорблений и дуэли взглядов.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Американец не выходил на ринг с 2005 года.