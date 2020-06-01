Умер чемпион СССР по боксу

Все новости на карте

Чемпион СССР по боксу, мастер спорта международного класса Николай Разумов умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования брату, дочери, внукам, родным и близким Николая Александровича Разумова. Память о нем сохранится в наших сердцах. Прощание с Разумовым состоится 3 июня в городском траурном зале Петрозаводска и начнется в 11:00 мск", — сообщается на сайте федерации.