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Тайсон не вошел в топ-10 боксеров всех времен по версии портала BoxRec 

ТАСС и ещё 1 5 часов назад
Тайсон не вошел в топ-10 боксеров всех времен
Фото: globallookpress.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон не вошел в десятку лучших боксеров всех времен по версии портала BoxRec. Рейтинг опубликован в британском издании Daily Mail.
На первом месте расположился американец Флойд Мэйуэзер, который одержал 50 побед (27 нокаутом) и ни разу не проиграл. Второе место занимает филиппинец Мэнни Пакьяо, на счету которого 62 победы в 71 бое, а также семь поражений и две ничьи. Тройку замкнул аргентинец Карлос Монсон (87 побед, три поражения, девять ничьих). Также в десятку вошли Мухаммед Али, Рэй Робинсон, Бернард Хопкинс, Джо Льюис, Арчи Мур, Оскар де ла Хойя, Жулио Сезар Чавес.
В конце апреля 53-летний Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Тайсон провел 58 поединков и одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпев шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.
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Комментарии 1
Бокс , Кевин Макбрайд , Мухаммед Али , Джо Льюис , Бернард Хопкинс , Майк Тайсон
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