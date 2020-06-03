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Анонсирован бой Мурата Гассиева в России 

Спорт-Экспресс и ещё 3 3 часа назад
Анонсирован бой Мурата Гассиева в России
Фото: РИА Новости
Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проведет бой в России в сентябре-октябре 2020 года. Об этом журналистам заявил генеральный директор промоутерской компании «Патриот» и глава дирекции Федерации бокса Центрального федерального округа Николай Субачев.
Он также анонсировал вечер бокса, который пройдет 15 июня в Москве. Главным его событием станет 10-раундовый бой в первом полусреднем весе между Харитоном Агрбой (2-0, 1 KO) и Александром Подольским (11-1, 0 KO) за региональный титул WBA.
— Мы рады провести первое спортивное мероприятие в России, — сказал Субачев. — Жаль, что оно пройдет без зрителей, но старт все равно положен. Мы хотим в лучшем виде организовывать зрелищные боксерские шоу. Мы планируем провести два шоу в июне и одно в июле, но пока что в закрытом формате без зрителей. А далее хотим организовывать соревнования уже с болельщиками. Если говорить о спортсменах, мы ведем переговоры о подписании контракта с Муратом Гассиевым с нашей промоутерской компанией. Бой с его участием может пройти в конце сентября — октябре. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем предоставить детальную информацию.
На счету 26-летнего Гассиева 26 побед (19 — нокаутом) и 1 поражение в профессиональном боксе. Он не выходил на ринг с лета 2018 года, когда проиграл Александру Усику единогласным решением судей. (Михаил Потапов)
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Комментарии
Бокс , Мурат Гассиев , Александр Подольский , Александр Усик , Михаил Потапов
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