Названа дата боя Поветкина и Уайта

Российский тяжеловес Александр Поветкин сразится с британцем Диллианом Уайтом 15 августа в английском Брентвуде. На кону будет стоять временный титул чемпиона мира по версии WBC.

Поединок пройдёт без зрителей в штаб-квартире промоутерской компании Matchroom Boxing. Изначально он должен был пройти 2 мая в Манчестере, затем был перенесён на июль, потом на август и наконец обрёл окончательную дату.