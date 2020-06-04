Названа дата боя Поветкина и Уайта

Российский тяжеловес Александр Поветкин сразится с британцем Диллианом Уайтом 15 августа в английском Брентвуде. На кону будет стоять временный титул чемпиона мира по версии WBC.
Поединок пройдёт без зрителей в штаб-квартире промоутерской компании Matchroom Boxing. Изначально он должен был пройти 2 мая в Манчестере, затем был перенесён на июль, потом на август и наконец обрёл окончательную дату.
Как писал NEWS.ru, участники массовых погромов в рамках движения против расизма в США сожгли зал 10th Planet Long Beach Jiu-Jitsu в Калифорнии, принадлежащий тренеру Тони Фергюсона Эдди Браво.