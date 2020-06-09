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Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова 

Газета.Ru и ещё 4 5 часов назад
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
"Видел кадры, что машина разбита, а он сидит сбоку. Так водитель другой машины скончался? Ничего себе! Это уже уголовное преступление, за которое он ответит по закону", — цитирует Валуева "Спорт-Экспресс".
Парламентарий отметил, что не знает, какое наказание ждет актера.
"Ефремов давно злоупотреблял алкоголем. Видел много роликов, как он пьяный выступает. Погибшего водителя жалко. В любом случае, теперь Ефремову с этим жить", — добавил экс-спортсмен.
ДТП с участием артиста произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По информации СМИ, экспертиза выявила алкоголь в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал отправить Ефремова в СИЗО.
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Комментарии 11
Бокс , Прочее , Николай Валуев , Михаил Ефремов , Дмитрий Губерниев , Госдума , ФСИН
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