Тайсон отказался драться без перчаток 

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон отказался от выступления в промоушене Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), организующего турниры по боям без перчаток. Об этом сообщает BJPenn.com.

Тайсону предлагали поединок с бразильцем Вандерлеем Силвой, за который американец мог получить 18 миллионов долларов. По информации портала, Майк отказался от предложения, так как не готов драться голыми кулаками.

При этом Силва мог заработать 10 миллионов долларов. Бразилец, недавно подписавший контракт с BKFC, незамедлительно принял предложение промоушена.

В конце мая Тайсон появился на рестлерском шоу. Там он сцепился с бывшим чемпионом World Wrestling Entertainment (WWE) Крисом Джерико после взаимных оскорблений и дуэли взглядов. Стычка переросла в массовую драку, но боксера и рестлера удалось разнять.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться в бокс. По словам американца, его интересуют благотворительные турниры. Он не выходил на ринг с 2005 года. Всего в его активе 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях в профессиональной карьере.