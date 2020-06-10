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Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры 

Газета.Ru и ещё 4 4 часа назад
Украинский боксер Гвоздик завершил карьеру
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, пишет Ua.Tribuna.
О причинах, подтолкнувших его принять это решение, украинский боксер не сообщил, воздержавшись от каких-либо комментариев.
Свой последний поединок 33-летний Гвоздик провел в октябре прошлого года, в объединительном бою уступив нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву и лишившись тем самым титула WBC. Всего на профессиональном ринге украинец выиграл 17 из 18 боев.
Ранее сообщалось, что Бетербиев, победивший Гвоздика, стал пятым российским боксером, объединившим два титула.
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Бокс , Артур Бетербиев , Александр Гвоздик
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