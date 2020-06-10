Мейвезер объявил себя лучшим боксером в истории

Не имеющий поражений на профессиональном ринге Флойд Мейвезер составил собственный рейтинг лучших боксёров в истории вне зависимости от категорий.

Мохаммеду Али. Свой вариант американец представил на шоу ESPN. Так, на первую строчку Мейвезер определил себя, следующие позиции отдал Роберто Дурану, Пернеллу Уитакеру, Хулио Сесару Чавесу

О себе Мейвезер высказался в третьем лице: «Потратив меньше времени и проведя меньше поединков, он побил больше чемпионов мира, чем любой другой боксер. У него самый высокий процент точных попаданий, а удары он пропускал реже других. Он был чемпионом мира на протяжении 18 лет, завоевав титулы в пяти весовых категориях».

А вот как боксёр объяснил низкую позицию Али: «Он был чемпионом только в одном дивизионе и по факту трижды проиграл Кену Нортону. Правда, Мохаммед отстаивал свои принципы в эпоху, когда афроамериканцы не могли постоять за своих».

Слова Мейезера привело издание Mirror.