Рекордный бой Фьюри и Джошуа под угрозой срыва

Богатейший боксер современности Тайсон Фьюри , который за один год заработал $57 млн чистыми, поднимает ставки своих боев: запланированный на 2021-й первый суперпоединок Цыганского Короля и хозяина поясов IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа может принести тяжеловесам по $125 млн каждому. Это рекордный гонорар в истории всего британского бокса. Между тем, как утверждают инсайдеры, посредником в переговорах мог выступить предполагаемый лидер ирландской мафии Даниэль Кинахан, из-за чего бой между Фьюри и Джошуа рискует быть сорванным.

Следующий год может стать исключительным для всего мирового бокса: лучшие тяжеловесы планеты — Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа — договорились сразу о двух поединках, которые планируют провести в 2021-м. В перспективе их противостояние побьет, как казалось, вечный рекорд, установленный Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером, когда их бой в мае 2015-го продал свыше 4,5 млн платных трансляций и суммарно принес организатором прибыль в размере $437 млн Теперь на сцену готовятся выйти Цыганский Король и Джошуа. И, как пишет The Times, только первый супербой принесет каждому из участников рекордный гарантированный гонорар в истории британского бокса — по $125 млн Другие инсайдеры сообщают, что прибыль составит от $100 до $200 млн Так или иначе, таких денег за один бой они раньше никогда не поднимали.

Предполагается, что это будет объединительный поединок, поскольку Тайсон — действующий чемпион мира по версии WBC, а Джошуа не так давно вернул пояса IBF, WBA, WBO, IBO благодаря победе в реванше над Энди Руисом-младшим. Но на пути к этому у обоих боксеров есть ряд незавершенных дел: так, Фьюри предстоит завершить трилогию с Деонтеем Уайлдером (Цыган говорит, что если не победит Уайлдера, то следующих боев уже не будет), а Энтони защитить титулы против обязательного претендента Кубрата Пулева.

Впрочем, основной целью останется именно долгожданное очное противостояние Фьюри и Джошуа, которое промоутеры раскручивают уже не первый год. Помимо Sky Sports, крупнейшего спортивного вещателя в Британии, к поединку проявляют серьезный интерес и за океаном — Тайсон связан масштабным контрактом с ESPN, а у Джошуа подписан договор с DAZN. А состоится первый бой, по некоторым данным, на «Уэмбли».

С момента возвращения Фьюри на ринг после продолжительного простоя прошло два продуктивных года. В период с лета 2019 по лето 2020 Тайсон заработал $57 млн чистой прибылью, деклассировав в реванше Уайлдера, что сделало его самым высокооплачиваемым боксером по версии Forbes. В то же время Джошуа далеко не ушел, пополнив свой кошелек на $47 млн, а успех принесла победа над Руисом в Саудовской Аравии.

Для любого промоутера будет настоящим счастьем организовать такой бой, но, хотя и устная договоренность между командами боксеров есть, препятствия остаются. Во многом благодаря Фьюри этот поединок стал возможен, и по его же вине рискует быть сорван. Дело в том, что посредником в переговорах выступил один из руководителей международной империи наркобизнеса Даниэль Кинахан. У правоохранительных органов нет никаких обвинительных приговоров в отношении ирландского бизнесмена и политика, но о его связи с преступным синдикатом (в частности, в одной из междоусобиц погибли 18 человек) говорят много и часто.

«Он так запросто упомянул Кинахана, словно это не тот человек, у которого определенная история в нашей стране и в других местах», — произнес премьер Ирландии Лео Варадкар в парламенте, комментируя видео в социальных сетях Фьюри, где он лестно отзывается о работе с Даниэлем.

В ирландском Верховном суде строгие законы запрещают разглашать лиц, подозреваемых в совершении преступлений, но, несмотря на это, Кинахана якобы назвали предполагаемым де-факто лидером преступного синдиката. Это стало причиной, по которой бизнесмен бежал из страны и передислоцировался в Дубай, где, как считается, находится под круглосуточной охраной и работает советником промоутерской компании KHK Sports, которой владеет король Бахрейна. По неофициальной информации из Бюро криминальных расследований Ирландии, за Кинаханом стоит крупная контрабанда в Ирландию оружия и наркотиков на сумму более $1 млрд