Диллиан Уайт подал в суд на WBC 

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Британский боксёр Диллиан Уайт подал в суд на Всемирный боксёрский совет (WBC) из-за обещанного организацией титульного поединка.

Как сообщает Sky Sports, Уайт, являющийся обязательным претендентом на титул WBC, решил таким образом отстоять своё право на титульный бой.

Отмечается, что Уайту обещали чемпионский бой в феврале 2021 года, после третьего поединка действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером, однако недавно появилась информация, что в случае победы британец проведёт два поединка с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа

Ранее СМИ назвали гонорары боксёров Фьюри и Джошуа за их предстоящий бой.