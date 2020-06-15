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Диллиан Уайт подал в суд на WBC 

RT на русском и ещё 2 6 часов назад
Диллиан Уайт подал в суд на WBC
Фото: Reuters
Британский боксёр Диллиан Уайт подал в суд на Всемирный боксёрский совет (WBC) из-за обещанного организацией титульного поединка.
Как сообщает Sky Sports, Уайт, являющийся обязательным претендентом на титул WBC, решил таким образом отстоять своё право на титульный бой.
Отмечается, что Уайту обещали чемпионский бой в феврале 2021 года, после третьего поединка действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером, однако недавно появилась информация, что в случае победы британец проведёт два поединка с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.
Ранее СМИ назвали гонорары боксёров Фьюри и Джошуа за их предстоящий бой.
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Бокс , Энтони Джошуа , Диллиан Уайт
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