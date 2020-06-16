Составлен рейтинг лучших боксеров-тяжеловесов

Авторитетный американский журнал о боксе The Ring составил рейтинг лучших тяжеловесов современности. Об этом сообщается на сайте издания.

8 июня Фьюри заявил, что считает себя величайшим бойцом в истории. При этом 31-летний британец, не проигравший ни одного поединка, посетовал на то, что он скромный человек.