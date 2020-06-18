«Только болтать языком может»: Плющенко победит Навального 

На днях, как сообщал «Рамблер», Плющенко опубликовал в своих социальных сетях ролик в поддержку поправок в Конституцию России. Помимо него самого, в видео снялись жена фигуриста продюсер Яна Рудковская и их семилетний сын Александр.

Навальный осудил Плющенко и Рудковскую за привлечение сына к съемкам, назвал их алчными и бессовестными. Вчера фигурист выразил готовность выйти с Навальным на ринг и провести спарринг. Политик пока ему не ответил.

«Плющенко я полностью поддерживаю», — заявил сегодня Кремлев.

По его словам, фигурист показал в ролике свою позицию, а Навальный его за это оскорбил. Также генеральный секретарь Федерации бокса России выразил уверенность, что Плющенко и Навальный могут выйти на ринг, потому что оба не боксеры. Более того, он выразил готовность федерации организовать бой за свой счет.