Лучший боец UFC бросил вызов Майку Тайсону 

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Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс обратился к экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону с предложением провести два поединка. Об этом он написал в своем Instagram.

32-летний американец, возглавляющий рейтинг лучших атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бросил вызов бывшему спортсмену. Джонс выдвинул условие, согласно которому 53-летний Тайсон сперва проведет с ним поединок по боксу, а после они подерутся по правилам MMA.

«Я так тебя уважаю, что обещаю ничего не сломать», — добавил Джонс.

Джонс вступил в конфликт с руководством UFC из-за недовольства размерами гонораров. Боец даже отказался от титула чемпиона организации в полутяжелом весе.