Фьюри пожаловался на расизм

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри пожаловался на проявления расизма из-за своего цыганского происхождения.

По словам спортсмена, когда он совершает пробежку по дороге, люди высовываются из окон соседних машин, оскорбляют его по национальному признаку и едут дальше. Кроме того, на дверях британских пабов, если верить Фьюри, может быть написано, что цыганам вход внутрь запрещён.

«Я белый, но в 2020 году страдаю от расизма, потому что я иностранного происхождения», — цитирует боксёра Daily Mail.

Ранее Фьюри заявил, что Диллиану Уайту стоит беспокоиться перед боем с Александром Поветкиным.